وكالات

نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصادر بالجيش الإسرائيلي، أن آلاف من الجنود النظاميين انسحبوا من الخدمة العسكرية منذ بدء الحرب على غزة أكتوبر 2023.

وقالت المصادر، إن انسحاب الجنود النظاميين صار ظاهرة وخرج عن السيطرة.

كما نقلت الصحيفة العبرية عن جنود نظاميين وقناص بالجيش، قولهم: "قررنا الانسحاب من الخدمة العسكرية بسبب حالة الإرهاق والأوضاع النفسية".

واعترفوا بأنهم أثناء حماية المساعدات الإنسانية في قطاع غزة يضعون حدودًا غير مرئية ويطلقون النار على من يتجاوزها.

وقال قناص في الجيش الإسرائيلي لـ"هآرتس": "لا أعرف أعداد الذين قتلتهم من منتظري المساعدات لكنهم كثر وبينهم أطفال".