رئيسة بيرو تغني لبابا الفاتيكان "ميلاد سعيد" بمناسبة عيده الـ70 (فيديو)

وكالات

هنأت رئيسة بيرو دينا بولوارتي، أمس الأحد، بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر بمناسبة عيد ميلاده الـ70.

وغنت رئيسة بيرو لبابا الفاتيكان "عيد ميلاد سعيد" خلال حفل عام في العاصمة ليما.

President Dina Boluarte of Peru signs "Happy Birthday to you" for Pope Leo XIV, the first peruvian head of the Catholic Church. pic.twitter.com/fd6CBnYLAG — Crazy Ass Moments in LatAm Politics (@AssLatam) September 14, 2025

وأمس الأحد، احتفل بابا الفاتيكان بعيد ميلاده السبعين بتوجيه الشكر لله ووالديه وكل من صلوا من أجله.

وشاهد البابا لافتات كُتِب عليها عبارة: "عيد ميلاد سعيد" باللغات الإنجليزية والإيطالية والإسبانية، وبالونات ولافتات تهنئة رفعها مجموعة من الأشخاص الذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس لحضور قداس الظهيرة التقليدي يوم الأحد.

صورة