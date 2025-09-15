إعلان

رئيسة بيرو تغني لبابا الفاتيكان "ميلاد سعيد" بمناسبة عيده الـ70 (فيديو)

11:52 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025

رئيسة بيرو تغني لبابا الفاتيكان

وكالات

هنأت رئيسة بيرو دينا بولوارتي، أمس الأحد، بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر بمناسبة عيد ميلاده الـ70.

وغنت رئيسة بيرو لبابا الفاتيكان "عيد ميلاد سعيد" خلال حفل عام في العاصمة ليما.

وأمس الأحد، احتفل بابا الفاتيكان بعيد ميلاده السبعين بتوجيه الشكر لله ووالديه وكل من صلوا من أجله.

وشاهد البابا لافتات كُتِب عليها عبارة: "عيد ميلاد سعيد" باللغات الإنجليزية والإيطالية والإسبانية، وبالونات ولافتات تهنئة رفعها مجموعة من الأشخاص الذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس لحضور قداس الظهيرة التقليدي يوم الأحد.

صورة

رئيسة بيرو دينا بولوارتي بابا الفاتيكان مناسبة عيد ميلاد
