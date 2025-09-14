إعلان

عبد العاطي ونظيره العراقي يبحثان العدوان الإسرائيلي على قطر

11:13 م الأحد 14 سبتمبر 2025

عبد العاطي ونظيره العراقي يبحثان العدوان الإسرائيل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يوم الأحد 14 سبتمبر، لقاء ثنائيا مع فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق الشقيق، على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأشاد الوزيران بما تشهده العلاقات من تطور متنام على كافة المستويات خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين الحرص على البناء على ما تحقق من نتائج ملموسة في إطار اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق لمواجهة التحديات الإقليمية ودعم الاستقرار في المنطقة.

وعلى الصعيد الإقليمي، أكد الوزيران تضامنهما الكامل مع دولة قطر الشقيقة في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف أراضيها، وشددا على رفض أي انتهاك لسيادة الدول العربية.

وأعرب الوزيران عن إدانتهما للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما تمثله من تهديد مباشر للأمن الإقليمي، مؤكدين أن السبيل الوحيد لإنهاء دوامة الصراع وتحقيق سلام حقيقي في المنطقة يكمن في التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بدر عبد العاطي الخارجية المصرية العراق قطر إسرائيل فؤاد حسين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان