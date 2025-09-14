حماس: لن نكون أكثر حرصًا من نتنياهو على الأسرى الإسرائيليين

وكالات

أكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس طاهر النونو، الأحد، أن الحركة لن تكون أكثر حرصا من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الأسرى في غزة، وفق تصريحات لقناة "الجزيرة".

وأفادت هيئة البث العبرية، بأن نتنياهو يجري نقاشا بشأن قضية الأسرى مع فريق التفاوض والمستويات العليا في المؤسسة الأمنية منذ أكثر من 3 ساعات.

وكشفت البث العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكمل استعداداته لاحتلال مدينة غزة، محذّرة من أن توسيع العملية قد يؤدي إلى مقتل الأسرى والقيادة السياسية على علم بذلك، وفق ما نقلته عن مسؤولين أمنيين.

من جانبها، قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، إن نتنياهو عازم على خوض حرب أبدية لتحقيق أهداف سياسية ويعرض الأسرى للخطر، مؤكدة أن التاريخ لن يغفر لكل من يدعم التضحية بالأسرى التي بدأها نتنياهو.

وشددت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل يعيد جميع الأسرى وينهي الحرب.