إعلان

عبد العاطي ونظيره التركي يناقشان مسار العلاقات بين البلدين

08:41 م الأحد 14 سبتمبر 2025

الدكتور بدر عبد العاطى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة بالعاصمة القطرية الدوحة.

واستعرض الوزيران مسار العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وما تشهده من زخم إيجابي متنامٍ خلال الفترة الأخيرة، مؤكدين الحرص على البناء على ما تحقق من خطوات لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتطوير آليات التشاور السياسي بما يرسخ الشراكة بين البلدين.

وتطرّق الوزيران إلى أهمية استكمال تفعيل الأطر المؤسسية للتعاون المصري–التركي بما يسهم في توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وعلى الصعيد الإقليمي، أعرب الوزيران عن تضامنهما مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف سيادتها. وشددا على ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ورفض سياسات الحصار والتجويع والتهجير، مع التأكيد على ضرورة النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري مسار العلاقات بين مصر وتركيا هاكان فيدان وزير الخارجية التركية الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟
براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام