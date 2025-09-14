عبد العاطي ونظيره التركي يناقشان مسار العلاقات بين البلدين

وكالات

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة بالعاصمة القطرية الدوحة.

واستعرض الوزيران مسار العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وما تشهده من زخم إيجابي متنامٍ خلال الفترة الأخيرة، مؤكدين الحرص على البناء على ما تحقق من خطوات لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتطوير آليات التشاور السياسي بما يرسخ الشراكة بين البلدين.

وتطرّق الوزيران إلى أهمية استكمال تفعيل الأطر المؤسسية للتعاون المصري–التركي بما يسهم في توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وعلى الصعيد الإقليمي، أعرب الوزيران عن تضامنهما مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف سيادتها. وشددا على ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ورفض سياسات الحصار والتجويع والتهجير، مع التأكيد على ضرورة النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.