الجزائر: تبّون يُعيّن سيفي غريب رئيسًا للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة

الجزائر - (د ب أ)

أفادت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عيّن سيفي غريب، رئيسا للوزراء وكلّفه بتشكيل الحكومة.

وجاء في بيان مقتضب للرئاسة الجزائرية أن تبون، استقبل اليوم سيفي غريب.

كان الرئيس الجزائري عيّن، بتاريخ 28 أغسطس الماضي، غريب وزير الصناعة، رئيسا للوزراء بالنيابة خلفا لنذير العرباي، الذي أنهيت مهامه.

وينتظر أن يعلن لاحقا عن قائمة أعضاء الحكومة الجديدة.