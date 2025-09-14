إعلان

باكستان.. تحذيرات من الموجة الـ11 للأمطار الموسمية

12:25 م الأحد 14 سبتمبر 2025

الأمطار في باكستان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

إسلام آباد - (د ب أ)

أصدرت الهيئة الإقليمية لإدارة الكوارث في إقليم البنجاب شرقي باكستان، إنذارًا قبيل حلول الموجة الحادية عشرة للأمطار الموسمية، محذرة من احتمال حدوث فيضانات للأنهار والجداول والسهول الفيضية.

ونقلت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد، عن المتحدث باسم الهيئة القول، إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة في مناطق مستجمعات المياه العليا للأنهار، خلال الفترة من بعد غد الثلاثاء وحتى يوم الجمعة المقبل.

وحذرت الهيئة من احتمالية أن تؤدي الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع منسوب المياه، ما يشكل خطرا على المناطق المعرضة للفيضانات.

ونصحت الهيئة المواطنين بتوخي الحذر والإبلاغ عن حالات الطوارئ على خط المساعدة 1129.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

باكستان الأمطار الموسمية فيضانات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام