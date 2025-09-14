إعلان

اجتماع تحضيري للقمة العربية الإسلامية في الدوحة

10:37 ص الأحد 14 سبتمبر 2025

ماجد بن محمد الأنصاري

وكالات

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، صباح اليوم الأحد، اجتماع تحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، وذلك قبل القمة العربية الإسلامية المقررة غدًا الاثنين.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، قال إن القمة ستناقش مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، سيقدمه الاجتماع التحضيري للقمة.

وأكد الأنصاري ، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) نشرته السبت، أن "انعقاد القمة العربية الإسلامية في هذا التوقيت، له عدة معان ودلالات، ويعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل".

الدوحة القمة العربية الإسلامية ماجد الأنصاري
