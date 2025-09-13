عبد العاطي ونظيرته البريطانية يبحثان المستجدات بغزة وملف إيران النووي

وكالات

هنّأ الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، نظيرته في المملكة المتحدة إيفيت كوبر على توليها منصبها الجديد.

وخلال اتصال هاتفي، أكد عبد العاطي الحرص على العمل المشترك لتطوير العلاقات الثنائية وترفيعها فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يعود بالنفع على البلدين، وهو ما عكسته الاتصالات التى تمت بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء البريطانى وآخرها الاتصال الأخير الذى تم فى 11 سبتمبر، فضلاً عن التنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض وزير الخارجية خلال الاتصال تطورات الأوضاع فى غزة لاسيما مع التدهور الكارثي للأوضاع الإنسانية، مؤكداً رفض مصر القاطع لاستمرار الجرائم الإسرائيلية والإبادة التي ترتكبها وعرقلة نفاذ المساعدات الإغاثية والطبية، والسياسة الممنهجة الساعية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشدداً على مسؤولية المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الممارسات السافرة والتدخل بصورة فاعلة لوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع وإنهاء سياسة التجويع ضد المدنيين الأبرياء.

وأشاد عبد العاطي بإعلان عدد من الدول الغربية ومن بينها المملكة المتحدة اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أنه يعد رسالة بالغة الأهمية للشعب الفلسطيني لتحقيق تطلعاته المشروعة وإقامة دولته المستقلة، منوها إلى أن توسيع مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو المسار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

وتطرق الوزيران إلى تطورات الملف النووي الإيرانى، حيث أطلع عبد العاطي نظيرته البريطانية على الجهود المصرية التى أسفرت عن التوصل لاتفاق بالقاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستئناف التعاون الفني بينهما.

وأوضح وزير الخارجية، أن الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها مصر خلال الفترة الأخيرة هدفت إلى خفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين الجانبين، منوهاً إلى أهمية إعطاء الفرصة للدبلوماسية لاستعادة الثقة وإيجاد المناخ الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.