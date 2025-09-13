إعلان

زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام

05:09 م السبت 13 سبتمبر 2025

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن التقرير عن اقتراح إنشاء قوة عربية مشتركة في مواجهة الهجمات الإسرائيلية يشكل ضربة خطيرة لاتفاقيات السلام، التي جاءت مباشرة بعد تصويت أغلبية حاسمة من الدول المتحالفة مع إسرائيل لصالح إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف لابيد، في منشور عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس": "لقد دمرت هذه الحكومة (حكومة بنيامين نتنياهو) مكانتنا الدولية. إن التركيبة القاتلة من عدم المسؤولية، والهواة، والغطرسة تمزق العالم. علينا استبدالها قبل فوات الأوان".

ووجه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد منذ بداية حرب غزة 2023 انتقادات واسعة للحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، واتهمها أنها أضاعت دعم أبرز الحلفاء الدوليين لإسرائيل.

