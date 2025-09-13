أدرعي يطالب الباقين من سكان مدينة غزة بها التوجه للمناطق الإنسانية



تل أبيب- (د ب أ)

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه وفق تقديرات الجيش انتقل أكثر من ربع مليون من السكان والمقيمين في مدينة غزة إلى خارج المدينة حفاظًا على سلامتهم.

وقال أدرعي، في منشور باللغة العربية على منصة أكس:"أحثكم، من أجل سلامتكم، اسلكوا شارع الرشيد وانتقلوا فورًا إلى المنطقة الانسانية في المواصي وإلى المناطق الخالية في مخيمات الوسطى مثلما نشرنا يوم أمس، حيث ستتمتعون هناك باستجابة إنسانية أفضل بكثير بما فيها الخدمات الصحية.

وأضاف "جيش الدفاع مصمم على هزيمة حماس في مدينة غزة ولذلك يوسّع وتيرة الهجمات. محاولات حماس نشر الأكاذيب ومنعكم من الانتقال من المدينة تثبت استعدادها للمخاطرة بحياتكم خدمة لبقائها. من أجل سلامتكم اخلوا المنطقة إلى المناطق التي حددناها وأبلغونا عن حواجز يضعها عناصر حماس على الطرقات من خلال رقم الهاتف "0529625830

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد طلب، يوم الاثنين الماضي ، من سكان مدينة غزة"مغادرتها" قبيل هجوم إسرائيلي مرتقب على المدينة.

وأضاف أن هذه الهجمات ليست سوى بداية لحملة برية واسعة في مدينة غزة.

ويأتي الهجوم الإسرائيلي وسط تحذير منظمات الإغاثة من تفاقم إضافي في الوضع الكارثي الذي يعيشه السكان المدنيون بسبب نقص حاد في المواد الغذائية مما أدى إلى وفاة 411 شخصا من بينهم 142 طفلا جراء الجوع.