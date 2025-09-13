احتجاجات أمام منزل وزير التربية الإسرائيلي للمطالبة بإنهاء الحرب

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن عددًا من المحتجين يتجمعون أمام منزل وزير التربية والتعليم وسط إسرائيل مطالبين بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى.

وبحسب عائلات الأسرى الإسرائيليين، لا يزال هناك 48 أسيرًا محتجزًا في غزة، بينهم نحو 20 على قيد الحياة.

واعتبرت العائلات أن هناك علمًا أسود "يرفرف فوق خيار احتلال غزة" مطالبة بإبرام صفقة تبادل، حتى لو كان ثمنها وقف العمليات العسكرية.

وأمس الجمعة، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن قادة الأجهزة الأمنية أبلغوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم أن العملية بمدينة غزة ستؤدي لقتل بعض الأسرى الإسرائيليين المحتجزين هناك.

وقالت الهيئة، إن قادة الأجهزة الأمنية أبلغوا نتنياهو أن مئات الآلاف من سكان مدينة غزة قد لا يخرجون منها، وأن العملية بالمدينة قد تطول دون تحقيق أهدافها.

ولكن أصر نتنياهو خلال الاجتماع مع القادة على المضي في العملية بمدينة غزة رغم تحذيرات المؤسسة الأمنية، وفقًا لهيئة البث الإسرائيلية.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، إنه سيواصل تكثيف وتيرة الضربات الموجهة في مدينة غزة لإلحاق الضرر بالبنية التحتية لحماس وتعطيل جاهزيتها العملياتية.