الحوثيون يعلنون تنفيذ ضربات في يافا المحتلة

10:04 ص السبت 13 سبتمبر 2025

الحوثيين

وكالات

أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، يحيى سريع، أن قواته الصاروخية نفذت عملية بصاروخ باليستي ضد أهداف في يافا المحتلة.

وقال سريع، في بيان اليوم السبت، "قواتنا نفذت عملية بصاروخ باليستي فرط صوتي انشطاري على أهداف في يافا المحتلة".

وأكد الناطق العسكري باسم الحوثيين، أن الجماعة ستواصل تنفيذ المزيد من العمليات إسنادًا لأشقائها المحاصرين في غزة.

وصباح اليوم، دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل إسرائيل، بعد إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية.

وأشارت التقارير الأولية إلى حالة من التوتر في المدن المستهدفة، حيث توجه السكان إلى الملاجئ لحين التأكد من عدم وقوع إصابات أو أضرار، فيما تتابع القوات الإسرائيلية الوضع عن كثب لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.

