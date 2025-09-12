رئيس وزراء إثيوبيا يعرب عن تضامنه مع قطر

وكالات

قال الديوان الأميري القطري، إن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أكد خلاله تضامنه مع دولة قطر.

وأضاف الديوان القطري، خلال منشور عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، أن رئيس وزراء إثيوبيا أعرب خلال اتصاله بأمير قطر عن قلقه البالغ إزاء الهجوم الإسرائيلي.

ويوم الثلاثاء الماضي، نفذت إسرائيل هجومًا باسم "قمة النار" استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.