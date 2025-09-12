الأمم المتحدة تؤيد بأغلبية ساحقة إعلان حل الدولتين

وكالات

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأغلبية ساحقة على إعلان يحدد "خطوات ملموسة ومحددة المدة ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين.

وتبنت الجمعية العامة مشروع قرار يدعم مخرجات إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وحصل القرار الذي يؤيد الإعلان على 142 صوتًا لصالحه و10 أصوات ضده، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت، وفقًا لوكالة "رويترز".

هذا الإعلان، المؤلف من 7 صفحات، هو ثمرة مؤتمر دولي عُقد في الأمم المتحدة في يوليو الماضي، برعاية المملكة العربية السعودية وفرنسا، حول الصراع المستمر منذ عقود. وقد قاطعت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا الحدث، بحسب ما أوردته "رويترز".

وينص إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين على ضرورة أن تُفرج حركة حماس عن جميع الأسرى الإسرائيليين، كما نددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الإعلان بهجمات الحركة في 7 أكتوبر 2023.

كما ندد إعلان الجمعية العامة بالهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة والبنية التحتية المدنية والحصار والتجويع.

ودعا إلى العمل الجماعي لإنهاء الحرب في غزة، وتحقيق تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس التنفيذ الفعال لحل الدولتين.

وجاءت الموافقة على الإعلان قبل اجتماع لزعماء العالم في اجتماع للأمم المتحدة برعاية سعودية فرنسية في 22 سبتمبر الجاري في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية.