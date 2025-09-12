سلمه والده للسلطات.. أول صورة لقاتل تشارلي كيرك؟

وكالات

ألقت السلطات الأمريكية القبض على المتهم باغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك المؤيد لإسرائيل.

ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة سولت ليك عبر حسابه على منصة أكس، صورتين للمتهم بإطلاق النار المميت على تشارلي كيرك في جامعة وادي يوتا، لافتا إلى أن والده من سلمه للسلطة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يأمل أن يحصل قاتل الناشط السياسي تشارلي كيرك على عقوبة الإعدام.

وأوضح ترامب – خلال مقابلة على قناة فوكس نيوز أعلن فيها أن السلطات تحتجز مشتبهًا به – أن كيرك كان "أرقى الأشخاص"، موجّهًا انتقادات لاذعة للمطلق النار الذي لم تكشف أجهزة إنفاذ القانون عن اسمه بعد.

وأضاف ترامب: "حسنًا، آمل أن تتم إدانته – وأتخيل أنه سيكون كذلك – وآمل أن يحصل على عقوبة الإعدام. ما فعله… تشارلي كيرك، لقد كان أرقى شخص، لم يكن يستحق ذلك أبدًا. كان يعمل بجد وبإتقان، والجميع كانوا يحبونه".