"معظمهم طلاب".. مصرع 86 شخصًا في انقلاب قارب بالكونغو

(أ ب)

لقي 86 شخصًا على الأقل مصرعهم بعد انقلاب قارب آلي في مقاطعة إكواتور شمال غرب الكونغو، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الجمعة.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، أن الحادث وقع الأربعاء الماضي، في منطقة باسانكوسو ومعظم الضحايا من الطلاب.

وأشارت الوكالة، إلى أنه لم يتضح سبب الحادث، على الرغم من أن وسائل الإعلام الرسمية ألقت اللوم فيه على التحميل غير السليم والملاحة الليلية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تفشٍ جديد لفيروس إيبولا أسفر عن وفاة أكثر من 10 أشخاص في إحدى المقاطعات الجنوبية.

وأكدت التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للأبحاث الطبية الحيوية في العاصمة كينشاسا وجود السلالة الأشد فتكا من الفيروس والمعروفة باسم "زائير"، وهو الاسم السابق للبلاد.

يُعد فيروس إيبولا شديد العدوى، ويمكن أن ينتقل إلى البشر من الحيوانات البرية، ثم ينتشر بين البشر عبر ملامسة سوائل الجسم مثل القيء أو الدم أو السائل المنوي، وكذلك عبر الأسطح والمواد الملوثة بهذه السوائل كالمفروشات والملابس.