سفير إسرائيلي يدين إقصاء المايسترو شاني من مهرجان موسيقي بلجيكي

10:15 ص الجمعة 12 سبتمبر 2025

السفير الإسرائيلي في ألمانيا رون بروسور

برلين- (د ب أ)

أدان سفير إسرائيل لدى ألمانيا، رون بروسور، إقصاء أوركسترا ميونخ الفيلهارمونية بقيادة المايسترو الإسرائيلي لهاف شاني من مهرجان موسيقي بلجيكي باعتباره "معاداة خالصة للسامية".

وقال بروسور في مقابلة مع صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية نشرت اليوم الجمعة: "الموسيقيون والزوار والجهات الراعية للمهرجان يأتون من جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن المايسترو من إسرائيل هو الوحيد الذي يتم إقصاؤه - هذه معاداة خالصة للسامية".

وقال بيان صادر عن مهرجان فلاندرز في جنت نشر يوم الأربعاء إن الإلغاء كان بناء على دور شاني كقائد رئيسي لأوركسترا إسرائيل الفيلهارمونية.

وكان من المقرر أن تقدم أوركسترا ميونخ الفيلهارمونية عرضا في 18 سبتمبر في المهرجان.

وقال منظمو المهرجان إنه لا يوجد "وضوح كاف" بشأن موقف شاني تجاه الحكومة الإسرائيلية، مضيفين أنهم "يمتنعون عن التعاون مع الشركاء الذين لم ينأوا بأنفسهم بشكل قاطع عن ذلك النظام".

واتهم بروسور منظمي المهرجان بإرسال رسالة واضحة بأن اليهود غير مرحب بهم. وأضاف: "يتم التستر على هجوم مباشر على الحرية الفنية تحت مسمى انتقاد إسرائيل".

