روسيا: الدفاعات الجوية تسقط 221 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

09:56 ص الجمعة 12 سبتمبر 2025

طائرة مسيرة - ارشيفية

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت، 221 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق عدة مناطق، كان لمقاطعتي بريانسك وسمولينسك الحصة الأكبر منها.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت ودمرت منظومات الدفاع الجوي، 221 طائرة مسيرة أوكرانية، من بينها 85 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، 42 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، 28 فوق أراضي مقاطعة لينينجراد، 18 فوق أراضي مقاطعة كالوجا، 14 فوق أراضي مقاطعة نوفجورود، 9 فوق أراضي مقاطعة أوريول، 9 فوق أراضي مقاطعة موسكو، 7 فوق أراضي مقاطعة بيلجورود"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وتابع البيان: "إضافة لـ3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، 3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة تفير، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات بسكوف، وتولا، وكورسك".

وزارة الدفاع الروسية طائرة أوكرانية مسيرة طائرة مسيرة
