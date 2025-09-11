الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة واسعة ضد الحوثيين

(د ب أ)

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة واسعة ضد الحوثيين في اليمن شملت 32 فرداً وكياناً.

وقالت الوزارة في بيان أعادت نشره سفارة واشنطن باليمن عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 32 فرداً وكياناً وتحديد هوية أربع سفن في أكبر إجراء عقوبات تتخذه الوزارة حتى الآن ضد جماعة أنصار الله المدعومة من إيران والمعروفة باسم الحوثيين".

وأضاف البيان أن "الشبكات المستهدفة اليوم هي جزء من عمليات الحوثيين العالمية غير المشروعة لجمع الأموال والتهريب وشراء الأسلحة، وتشمل شركات مرتبطة بهم ومالكيها وعناصر حوثية رئيسية أخرى متمركزة في اليمن والصين والإمارات العربية المتحدة وجزر مارشال".

ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي قوله، "يواصل الحوثيون تهديد الأفراد والأصول الأمريكية في البحر الأحمر ويهاجمون حلفائنا في المنطقة، ويقوضون الأمن البحري الدولي بالتنسيق مع النظام الإيراني".

وتوعد قائلا "سنواصل ممارسة أقصى قدر من الضغط ضد أولئك الذين يهددون أمن الولايات المتحدة والمنطقة".

وأشار إلى أن" هؤلاء المستهدفون اليوم يقومون بتسهيلات لحصول الحوثيين على مواد عسكرية متطورة، بما في ذلك مكونات الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة، والتي تم استخدامها للهجوم على قوات الولايات المتحدة وحلفائنا، بالإضافة إلى الشاحنات التجارية في البحر الأحمر، ما أدى لمقتل العديد من المدنيين وشكلت تهديدا مباشرا على اقتصاد الولايات المتحدة والتجارة العالمية، بالإضافة الى السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بشكل عام".

وسبق أن صنفت الولايات المتحدة جماعة الحوثي منظمة إرهابية وفرضت عليها سلسلة عقوبات على مراحل، ردا على هجمات الجماعة المتحالفة مع إيران.

ومنذ حوالي عامين يواصل الحوثيون شن هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر، ويقولون إنها لمناصرة قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مستمرة من قبل إسرائيل.