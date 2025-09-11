القاهرة- مصراوي

نشر حساب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في مدينة سولت ليك على منصة إكس صباح الخميس صورتين، وقال إنه "يطلب مساعدة الجمهور في التعرف على هذا الشخص محل الاهتمام فيما يتعلق بعملية إطلاق النار المميتة على تشارلي كيرك في جامعة يوتا فالي".

وطلب مكتب التحقيقات الفيدرالي من الجمهور المساعدة في تحديد هوية الشخص محل الاهتمام المرتبط بإطلاق النار على الناشط السياسي المحافظ البارز تشارلي كيرك.

وقال المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في سولت ليك سيتي إنه نشر صور الشخص اليوم على منصة إكس. كما وفر المكتب رقمًا لتلقي المعلومات من الجمهور.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

وقال روبرت بوهلس، الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب الـ FBI في مدينة سولت ليك، إن الشخص الذي أطلق النار على تشارلي كيرك ليس مختبئًا في المنطقة الحرجية حيث عثر المحققون على البندقية التي يُعتقد أنها استُخدمت في إطلاق النار.

وأضاف بوهلس في مؤتمر صحفي: "لقد مشينا عبر تلك الغابة وقمنا بتأمينها. وبالنسبة للمجتمع، يمكنني أن أؤكد أن ما حدث كان استهدافًا محددًا. نحن لا نعتقد أن المجتمع في خطر. ومع ذلك، فإننا نستخدم كل مواردنا للعثور عليه، وسنفعل ذلك".

بدأت الشرطة الأمريكية عملية مطاردة مكثفة اليوم الخميس، بحثا عن قناص يُعتقد أنه أطلق الرصاصة الوحيدة التي قتلت الناشط المحافظ تشارلي كيرك وهو يجيب على أسئلة حول العنف المسلح خلال مشاركته في فعالية جامعية في يوتا.

يُنسب إلى كيرك (31 عاما)، وهو مقدم برنامج إذاعي على الإنترنت (بودكاست) وحليف مؤثر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الفضل في بناء قاعدة تأييد للرئيس الجمهوري بين الناخبين الشبان. وقتل بالرصاص أمس الأربعاء، فيما وصفه سبنسر كوكس حاكم ولاية يوتا بأنه اغتيال سياسي.