زيلينسكي مُحرّضاً الناتو: لم نرَ ردًا على الهجوم الروسي على بولندا

03:27 م الخميس 11 سبتمبر 2025

الرئيس الأوكراني

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن الهجوم الروسي بالطائرات المسيرة على بولندا كان متعمدا.

وأشار زيلينسكي، إلى أنه لم يرَ خطوات قوية من الحلفاء ردا على الهجوم الروسي بمسيرات على بولندا، موضحا أنه طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى إذا رفضت روسيا وقف إطلاق النار.

ولفت زيلينسكي، إلى أنه يعتقد أن روسيا قد تكون هاجمت بولندا لضمان حرمان أوكرانيا من أنظمة دفاع جوي جديدة قبل الشتاء.

وذكرت وزارة الخارجية البولندية، الخميس، أنها دعت لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة انتهاك روسيا لمجالها الجوي.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن بولندا قيّدت الحركة الجوية على حدودها الشرقية جراء اختراق طائرات مسيرة.

وأعلنت بولندا، إغلاق 4 من مطاراتها الرئيسية، يوم أمس الأربعاء، بعدما أسقطت طائرات مسيرة روسية اخترقت مجالها الجوي، في ظل ما وصفته بـ"الانتهاكات الروسية المتكررة" خلال الهجوم الواسع على أوكرانيا التي تواجه ضربات مكثفة.

ويوم أمس الأربعاء، قالت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية، إن "بولندا استخدمت أسلحة لإسقاط طائرات مسيرة فوق أراضيها بعد انتهاكات متكررة لمجالها الجوي خلال هجوم روسي على أوكرانيا".

وقالت القيادة، في بيان على منصة "إكس": "خلال هجوم اليوم الذي شنته روسيا الاتحادية على أهداف في أوكرانيا، انتهكت طائرات مسيرة مجالنا الجوي بشكل متكرر".

وأضافت "بناءً على طلب القائد العملياتي للقوات المسلحة، استُخدمت أسلحة والعمليات جارية لتحديد مواقع الأهداف التي أُسقطت".

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم الروسي
