الأونروا: العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة تشرد الناس

10:34 ص الخميس 11 سبتمبر 2025

اللاجئين الفلسطينيين

غزة- (د ب أ)

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الخميس، بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة تشرد الناس.

وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن "الناس ليس لديهم مكان يذهبون إليه".

وأضافت :"لا يوجد مكان آمن في غزة. لا أحد آمن".

وكانت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة انتقدت ، أمس الأربعاء، دعوة إسرائيل للفلسطينيين بمغادرة مدينة غزة، ووصفتها بأنها "تصعيد خطير".

وحددت إسرائيل منطقة في جنوب قطاع غزة كمنطقة إنسانية، لكن منظمات الإغاثة قالت إنه لم يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان السلامة هناك.

اللاجئين الفلسطينيين العمليات العسكرية الإسرائيلية مدينة غزة
