طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في جنوب لبنان

10:24 ص الخميس 11 سبتمبر 2025

طائرة مسيرة إسرائيلية - أرشيفية

بيروت- (د ب أ)

استهدفت طائرة مسيَّرة إسرائيلية اليوم الخميس دراجة نارية في جنوب لبنان.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، "استهدفت مسيَّرة معادية دراجة نارية بين بلدتي عين بعال والبازورية"، مشيرة إلى أن "أجواء مدينة صور والقرى المحيطة بها ومجرى نهر الليطاني، شهدت منذ الصباح الباكر، تحليقا كثيفا للطيران الاستطلاعي المعادي".

ولفتت الوكالة إلى أن "قوات العدو نسفت فجرا، مبنى تابعا لمدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة في حي أبو طويل عند أطراف عيتا الشعب".

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

طائرة مسيرة إسرائيلية استهداف دراجة نارية جنوب لبنان
