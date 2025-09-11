إعلان

السفير الإيراني لدى روسيا: نقترب من وضع نص اتفاق إيراني روسي لنقل الغاز إلى طهران

10:23 ص الخميس 11 سبتمبر 2025

السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي

طهران- (د ب أ)

قال السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، إن أحد الموضوعات المهمة المتفق عليها بين طهران وموسكو في مجال التعاون المشترك في قطاع الطاقة، هو نقل الغاز إلى إيران، ونقترب من وضع نص نهائي لذلك.

وأضاف جلالي، على هامش معرض "إيران بلاست"، مشيرا إلى اللقاء الأخير بين الرئيسين الإيراني والروسي في الصين، أن المحادثات التي أجريت بين الرئيسين، شملت دراسة جميع أبعاد العلاقات بين البلدين لا سيما المشروعات الاقتصادية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وقال جلالي إن هذا اللقاء مهد لاتفاقات لكي تمضي الأعمال قدما بسرعة أكبر وتتخذ القرارات اللازمة لتنفيذ المشروعات.

وأضاف جلالي أن أحد الموضوعات المهمة المتفق عليها بين طهران وموسكو في مجال التعاون المشترك في قطاع الطاقة، هو نقل الغاز إلى إيران، ولذلك فإن وفدا روسيا سيزور طهران الأسبوع المقبل للتوصل الى استنتاج لهذه الموضوعات.

