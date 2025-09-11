

وكالات

نددت روسيا بالهجوم الإسرائيلي على أعضاء حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، إذ حثت جميع الأطراف على الامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.



وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "تعد روسيا هذ الواقعة انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتعديا على سيادة دولة مستقلة وسلامة أراضيها، وخطوة تؤدي إلى مزيد من التصعيد وزعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط".

وأضافت "هذه الأساليب في محاربة من تعدهم إسرائيل أعداء ومعارضين لها تستحق أشد التنديدات".

وقالت روسيا: "الهجوم الصاروخي على قطر لا يمكن اعتباره إلا محاولة لتقويض الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلول سلمية".

ووصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الهجوم بأنه "انتهاك للقانون الدولي وتعدٍ غير مقبول على سيادة قطر الصديقة وسلامة أراضيها".

ونقل بيان لوزارة الخارجية الروسية عن لافروف قوله: إن هناك خطرا من أن يؤدي التحرك الإسرائيلي إلى "المزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط".

وأضاف البيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أشار إلى موقف روسيا الواضح الداعم لسيادة قطر واستقلالها، وفقا لسكاي نيوز.

وأكد وزير خارجية قطر، أنه "سيكون هناك رد" على إسرائيل، مضيفا في مقابلة حصرية مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه يعتقد أن الضربة الإسرائيلية على الدوحة "قضت على أي أمل" للرهائن المتبقين في غزة.