بعد مقتل تشارلي كيرك.. إغلاق البيت الأبيض وفرض محيط أمني واسع حوله



وكالات

أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، أنه تم إغلاق البيت الأبيض وفرض محيط أمني واسع حوله بعد مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك في ولاية يوتا.

وأوضحت الصحيفة: "يبدو أنه تم فرض محيط أمني واسع النطاق حول البيت الأبيض".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن وفاة الناشط المحافظ تشارلي كيرك بعد تعرضه لإطلاق نار في عنقه خلال فعالية بولاية يوتا الأمريكية.

وهز مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك، الولايات المتحدة، حيث أصدر الرئيس دونالد ترامب قرارا بتنكيس الأعلام في مختلف الولايات، وإعلان الحداد لعدة أيام.

هذا وعلق رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على مقتل الناشط تشارلي كيرك، قائلا إن "اليسار حزب القتل"، وفقا لروسيا اليوم.

ويعد كيرك من أبرز الناشطين المحافظين المقربين من ترامب، وفي تصريحاته العلنية، انتقد كيرك نظام كييف، وعارض المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ودعا إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.

وكان من أشد المؤيدين لسياسة ترامب، وقد أثار مقتله المفاجئ صدمة في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية.