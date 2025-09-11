

وكالات

علق الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، على اغتيال تشارلي كيرك، الناشط السياسي اليميني المؤيد للرئيس الحالي دونالد ترامب.

كتب بايدن على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "لا مكان لمثل هذا العنف في بلادنا، ويجب أن يتوقف فورا".

وأضاف: "نحن مع زوجتي جيل نصلي من أجل عائلة وأقرباء تشارلي كيرك"، وفقا لروسيا اليوم.

يذكر أن الناشط السياسي تشارلي كيرك تعرض لحادث إطلاق النار أثناء إلقائه كلمة أمام طلاب جامعة وادي يوتا في ولاية يوتا الأمريكية، وتوفي في المستشفى متأثرا بجروحه.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من كبار المسؤولين في إدارته عن التعازي في مقتل الناشط.

وأعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، اعتقال المشتبه به في قضية مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك في الولايات المتحدة.

وكتب باتيل على منصة "إكس": "الشخص المتورط في إطلاق النار المروع الذي أودى بحياة تشارلي كيرك اليوم أصبح الآن قيد الاحتجاز".