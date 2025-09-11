إعلان

جو بايدن عن اغتيال الناشط كيرك: لا مكان لهذا العنف في بلادنا.. ويجب أن يتوقف فورًا

02:47 ص الخميس 11 سبتمبر 2025

جو بايدن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

علق الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، على اغتيال تشارلي كيرك، الناشط السياسي اليميني المؤيد للرئيس الحالي دونالد ترامب.

كتب بايدن على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "لا مكان لمثل هذا العنف في بلادنا، ويجب أن يتوقف فورا".

وأضاف: "نحن مع زوجتي جيل نصلي من أجل عائلة وأقرباء تشارلي كيرك"، وفقا لروسيا اليوم.

يذكر أن الناشط السياسي تشارلي كيرك تعرض لحادث إطلاق النار أثناء إلقائه كلمة أمام طلاب جامعة وادي يوتا في ولاية يوتا الأمريكية، وتوفي في المستشفى متأثرا بجروحه.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من كبار المسؤولين في إدارته عن التعازي في مقتل الناشط.

وأعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، اعتقال المشتبه به في قضية مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك في الولايات المتحدة.

وكتب باتيل على منصة "إكس": "الشخص المتورط في إطلاق النار المروع الذي أودى بحياة تشارلي كيرك اليوم أصبح الآن قيد الاحتجاز".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جو بايدن جو بايدن يعلق عن اغتيال كيرك كيرك اعتقال المشتبه به في قتل تشارلي كيرك تشارلي كيرك المقرب من ترامب كيرك المؤيد الإسرائيلي إطلاق النار على تشارلي كيرك الناشط الجمهوري تشارلي كيرك تشارلي كيرك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان