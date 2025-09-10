إعلان

البث الإسرائيلية: 10 مقاتلات قصفت 15 هدفًا في اليمن بـ30 قنبلة

06:29 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، الأربعاء، إن سلاح الجو الإسرائيلي استخدم في الهجوم على اليمن أكثر من 30 قنبلة ألقتها 10 طائرات حربية على 15 هدفا.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين، إلى أنه بعد تصفية قادة الحوثيين، يواصل سلاح الجو مهاجمة أهداف عسكرية تابعة لهم في عمق اليمن.

وأوضح ديفيرين، أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت أهدافا للحوثيين في صنعاء والجوف باليمن، لافتا إلى أن من بين الأهداف التي قصفت معسكرات للحوثيين ومقر دائرة الإعلام العسكري وموقع لتخزين الوقود.

وأكد ديفرين، أن الهجمات جاءت على خلفية الاعتداءات التي يقودها الحوثيون ضد إسرائيل، مشددا على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل العمل بقوة في مواجهة الاعتداءات المتكررة للحوثيين.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "مصممون على الاستمرار بضرب أي تهديد لمواطني إسرائيل مهما كان بعيدا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة البث العبرية سلاح الجو الإسرائيلي اليمن الهجوم على اليمن إيفي ديفرين الحوثيين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين
بنك التعمير والإسكان: بدء حجز شقق جنة وسكن مصر غدًا
متظاهرون يهاجمون ترامب داخل مطعم في واشنطن - فيديو
حالة الطقس حتى الإثنين .. الأرصاد: سحب منخفضة وشبورة ونشاط رياح