البث الإسرائيلية: 10 مقاتلات قصفت 15 هدفًا في اليمن بـ30 قنبلة

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، الأربعاء، إن سلاح الجو الإسرائيلي استخدم في الهجوم على اليمن أكثر من 30 قنبلة ألقتها 10 طائرات حربية على 15 هدفا.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين، إلى أنه بعد تصفية قادة الحوثيين، يواصل سلاح الجو مهاجمة أهداف عسكرية تابعة لهم في عمق اليمن.

وأوضح ديفيرين، أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت أهدافا للحوثيين في صنعاء والجوف باليمن، لافتا إلى أن من بين الأهداف التي قصفت معسكرات للحوثيين ومقر دائرة الإعلام العسكري وموقع لتخزين الوقود.

وأكد ديفرين، أن الهجمات جاءت على خلفية الاعتداءات التي يقودها الحوثيون ضد إسرائيل، مشددا على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل العمل بقوة في مواجهة الاعتداءات المتكررة للحوثيين.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "مصممون على الاستمرار بضرب أي تهديد لمواطني إسرائيل مهما كان بعيدا".