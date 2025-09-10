تحذيرات سبقت الهجوم.. كواليس إنذار مصر لقادة حماس قبل ضربة الدوحة

القاهرة- مصراوي

وصل كبار قادة حركة حماس، الذين اعتادوا الإقامة في دول مضيفة عبر الشرق الأوسط، إلى مقرهم في العاصمة القطرية الدوحة نهاية الأسبوع الماضي، حيث كان على رأس جدول أعمالهم بحث خطة أمريكية جديدة لوقف إطلاق النار في غزة، يُقال إنها تحظى بدعم إسرائيلي.

وبينما كانت إسرائيل قد تعهدت بملاحقة واغتيال جميع المسؤولين عن هجمات 7 أكتوبر 2023، ظلّ استهدافهم داخل قطر—الحليف الخليجي الأبرز للولايات المتحدة—يُعتبر خطًا أحمر. غير أن الفرصة التي سنحت لتل أبيب دفعتها لتجاوز المحظورات، حتى لو كان الثمن تعريض علاقتها مع إدارة ترامب للاهتزاز، بحسب ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

بحلول ظهر الثلاثاء، أعطى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لشن هجوم جريء على الأراضي القطرية، مستهدفًا منزلاً يستخدمه قادة حماس في الضواحي الشمالية المتربة للدوحة—نفس المكان الذي احتفل فيه قادة الحركة بهجمات 7 أكتوبر.

أكثر من 10 مقاتلات إسرائيلية أطلقت ذخائر بعيدة المدى على المنزل، مما تسبب في انفجارات سُمعت في أنحاء العاصمة. كان ذلك تصعيدًا كبيرًا في تكتيكات إسرائيل ضد الحركة، باستهداف قادتها في بلد ذي سيادة يتوسط محادثات السلام حول غزة ويستضيف أهم قاعدة جوية أمريكية في المنطقة.

مصادر عربية ولبنانية نقلت لوول ستريت جورنال أن مصر وتركيا حذّرتا مسؤولي حماس خلال الأسبوعين الماضيين من مخاطر أمنية متصاعدة تهدد قادتهم في الخارج، خصوصًا في لبنان وتركيا. لكن التنفيذ العلني لمحاولة اغتيال على أرض قطر، ومن دون أي إنذار مسبق، مثّل صدمة غير متوقعة لكل من القاهرة والدوحة واسطنبول وفقا للتقرير.

استهدفت إسرائيل قادة من حماس بينهم خليل الحية وزاهر جبارين، وهما شخصيتان سياسيتان تشرفان على علاقات الحركة الدولية وتساعدان في جمع الأموال، لكنهما لا يشاركان في القتال مثل الجناح العسكري في غزة. ووفقًا لحماس، فقد نجا القادة المستهدفون من الضربة، بينما استشهد خمسة أعضاء أقل رتبة.

التقرير الذي نشرته وول ستريت جورنال الأربعاء، بُني على مقابلات مع مسؤولين إسرائيليين، ومسؤولين قطريين وعرب آخرين، وأشخاص في الجيش والحكومة الأمريكية. ففي الأسابيع التي سبقت الهجوم، تلقى قادة حماس تحذيرًا غامضًا لكنه صارم لتشديد الإجراءات الأمنية حول اجتماعاتكم، وفقًا لمسؤولين مصريين وأتراك تحدثوا للصحيفة الأمريكية.

كانت محادثات وقف إطلاق النار تنهار. إسرائيل كانت تطالب فعليًا باستسلام حماس. وزير الدفاع إسرائيل كاتس كان قد هدد بإبادة قادة الحركة في الخارج إذا لم يلقِ المقاتلون سلاحهم.

في الواقع، بدأت إسرائيل منذ أشهر التحضير لهجوم معقد ضد قادة حماس خارج غزة. كانت قد اغتالت بالفعل معظم المقاتلين الكبار للحركة داخل غزة، بمن فيهم يحيى السنوار ومحمد الضيف، مهندسا هجمات 7 أكتوبر.

كما نفذت إسرائيل عمليات عسكرية واستخباراتية ناجحة خارج حدودها أبرزت براعتها واستعدادها لاستخدامها. حيث اغتال عملاء استخبارات زعيم حماس إسماعيل هنية في دار ضيافة عسكرية محصنة بطهران، وجرحوا آلافًا من عناصر ميليشيا حزب الله اللبناني عبر تفجير أجهزة النداء الخاصة بهم في وقت واحد.

كما درّب سلاح الجو الإسرائيلي تكتيكات الهجوم لمسافات بعيدة عبر ضربات متكررة ضد ميليشيا الحوثيين في اليمن، ومئات المهمات فوق إيران، وكل منها على مسافة تزيد عن 1000 ميل.

الآن كان الهدف الدوحة، مدينة ساحلية حيث ناطحات السحاب اللامعة والجزر الاصطناعية تجاور الأسواق العربية التقليدية. قطر استضافت حماس لأكثر من عقد، وهو ترتيب وافقت عليه الولايات المتحدة ضمنيًا لإبقاء قنوات اتصال غير مباشرة مع جماعة لا يستطيع المسؤولون الغربيون التحدث إليها مباشرة.

خصصت إسرائيل ما لا يقل عن 10 طائرات حربية للعملية، كل منها تحمل صواريخ بعيدة المدى قادرة على إصابة أهدافها من مسافة آمنة. كان الهدف اصطياد قادة حماس عند اجتماعهم، وقتل أكبر عدد ممكن منهم مع تقليل الخسائر غير المقصودة.

المسافة من تل أبيب إلى الدوحة تزيد بكثير عن 1000 ميل. لكن الطائرات تمكنت من الاقتراب بما يكفي لاستخدام صواريخ موجهة بعيدة المدى دون التحليق مباشرة فوق الأجواء الحساسة للسعودية أو الإمارات.

قال أمير أفيفي، مسؤول عسكري كبير سابق مقرب من الحكومة الحالية لوول ستريت جورنال: "يمكنك أن تطلق النار من مسافة بعيدة جدًا. لست مضطرًا للتحليق فوق قطر لفعل ذلك".

عادة ما يتنقل القادة السياسيون لحماس بين قطر ومصر وتركيا. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، وصلوا تباعًا إلى الدوحة لمناقشة فكرة أمريكية جديدة لإنهاء الحرب. الولايات المتحدة دعت الجماعة إلى تسليم ما تبقى لديها من أسرى مقابل أسرى فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل وضمان أمريكي لمحادثات لإنهاء الحرب، وفقًا لمسؤولين عرب مطلعين.

اعتبر الوسطاء المقترح غير قابل للتنفيذ، لأنه كان يُتوقع من حماس أن تتخلى عن ورقة الضغط دون معالجة القضايا الشائكة لإنهاء الحرب. لكن حماس كانت تحت ضغط شديد بسبب دمار الحرب والولايات المتحدة للانحناء نحو صفقة.

كتب الرئيس ترامب على وسائل التواصل الأحد: "لقد قبل الإسرائيليون بشروطي. حان الوقت لكي تقبل حماس أيضًا. لقد حذرت حماس من عواقب عدم القبول. هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك آخر!"

كان من المقرر أن يجتمع قادة حماس الثلاثاء لمناقشة المقترح. وعند الظهر بتوقيت إسرائيل، اجتماع نتنياهو مع قادة أمنه وأعطى الضوء الأخضر للهجوم.

بينما كانت الطائرات في طريقها للهجوم، أبلغ الجيش الإسرائيلي نظرائه الأمريكيين أن ضربة على أهداف لحماس قادمة خلال دقائق، لكنه لم يذكر الموقع المحدد، وفقًا لمسؤولين أمريكيين. المسؤولون العسكريون الأمريكيون شاهدوا إطلاق الصواريخ واستنتجوا الهدف. وتلقى الأميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، الخبر وهو في طريقه إلى القاهرة وتحدث مع رئيس هيئة الأركان المشتركة، وفقًا لمسؤول أمريكي.

قال البيت الأبيض إن الجيش أبلغ ترامب، الذي وجّه مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف لإخطار قطر.

أطلقت الطائرات الإسرائيلية أكثر من 10 صواريخ على مكاتب حماس في الدوحة من خارج الأجواء القطرية. فيديو تحقق منه Storyful، المملوكة مثل وول ستريت جورنال لشركة نيوز كورب، وثّق لحظة الهجوم، حيث هرع الناس مذعورين بينما دوّت انفجارات ضخمة. وأظهرت مقاطع أخرى تم التحقق منها سحب دخان تتصاعد فوق العاصمة القطرية.

على عكس هجمات سابقة في سوريا ولبنان وإيران، حيث عملت إسرائيل جاهدًة للحفاظ على غطاء من الإنكار، تبنّت هذه المرة الضربة على الفور في إعلان علني من الجيش—في إشارة أخرى إلى أن القواعد القديمة تتغير.

في نهاية الليلة، ألقى نتنياهو خطابًا أمام الحشد مازحًا، وسط تصفيق حاد، أنه كان يأمل أن يتحدث في وقت أبكر لكنه كان "مشغولًا بأمور أخرى".

لكن الأجواء لم تكن احتفالية في البيت الأبيض، حيث كان المسؤولون يعملون على إدارة التداعيات الدبلوماسية لهجوم نفذه حليف أمريكي ضد آخر. قالت قطر إن زعيمها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تحدث مع ترامب وأدان الهجوم، وكذلك فعل تقريبًا كل جيرانها العرب.

وقال ترامب في منشور على منصة Truth Social إنه تحدث مع نتنياهو بعد الضربة، والتي "لا تخدم أهداف إسرائيل أو أمريكا." وأضاف أن القضاء على حماس "هدف جدير بالاهتمام"، لكنه "شعر بسوء شديد حيال مكان الهجوم."

وفي وقت لاحق الثلاثاء، قال ترامب للصحفيين إن إسرائيل لم تخطره مسبقًا بالضربة، مضيفًا أنه "غير راضٍ على الإطلاق عن كل جوانب العملية."

في وقت متأخر من الثلاثاء في الدوحة، كان الأمن مشددًا. وقال مسؤول في حماس إنه لم يتمكن بنفسه من الوصول إلى موقع الهجوم بعد أن طُوّق بالكامل. أعضاء حماس كانوا يرفضون مقابلة الغرباء ويحافظون على أدنى مستوى من الظهور.