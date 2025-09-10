عبد العاطي يؤكد تضامن مصر الكامل مع قطر بعد الهجوم الإسرائيلي

وكالات

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج اتصالًا هاتفيا مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة مساء يوم الثلاثاء..

وأدان عبد العاطي خلال الاتصال بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي السافر بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم، في انتهاك صارخ لسيادة دولة قطر الشقيقة، وخرق فاضح لأحكام القانون الدولي.

وشدد عبد العاطي على تضامن مصر الكامل، ووقوفها التام مع دولة قطر الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبا، في مواجهة هذا العدوان المشين، الذي يُمثل تطورًا بالغ الخطورة.

وقدم وزير الخارجية خالص التعازي لدولة قطر الشقيقة ولأسر الضحايا الذين سقطوا في هذه العملية المشينة، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وشدد وزير الخارجية على أن أمن واستقرار دولة قطر يعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، وأن المساس به لا يمكن التغاضي عنه، لما ينطوي عليه من تهديد مباشر للأمن الإقليمي برمته.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري عن تقديره لموقف مصر الداعم لقطر في هذا الظرف الدقيق، وما يعكسه من عمق العلاقات الأخوية والروابط الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين.