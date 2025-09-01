إعلان

عسكريون إسرائيليون: حماس رممت 15% من أنفاق غزة

07:06 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

أنفاق غزة

background

وكالات

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين عسكريين، أن مقاتلي كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أعادوا ترميم جزء من شبكة الأنفاق القتالية في قطاع غزة، رغم العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة.

وقال ضابط إسرائيلي للقناة إن عناصر الحركة تمكنوا من ترميم ما بين 15% و20% من الأنفاق، مشيرًا إلى أن خلايا تابعة لهم تطلق النار على القوات الإسرائيلية من فتحات سبق أن أعلن الجيش تدميرها، وأضافت المصادر أن مقاتلي حماس نفذوا أكثر من 10 هجمات من هذه الأنفاق التي "تم التعامل معها سابقًا".

وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير إسرائيلية وأمريكية عن صعوبات كبيرة يواجهها الجيش الإسرائيلي في خطته لاحتلال مدينة غزة، بعدما بدأ تدمير مناطق واسعة في أحياء الزيتون والصبرة والشجاعية جنوب وشرق المدينة، إضافة إلى جباليا شمال القطاع.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية قد نقلت عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن شبكة أنفاق حماس أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا، وأن الجيش "يجهل العدد الحقيقي لعناصر الحركة داخل مدينة غزة".

أنفاق غزة ترميم الأنفاق حماس الاحتلال الإسرائيلي
