إعلان

المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال يفجر يوميًا 15 عربة مفخخة لتدمير أحياء كاملة في غزة

05:41 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعّد من استخدام العربات المفخخة في عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، في أسلوب وصفه بـ"الجريمة الممنهجة لتدمير المدينة وتهجير سكانها".

وأوضح المرصد أن قوات الاحتلال تفجر يوميًا نحو 15 عربة مفخخة محملة بما يقارب 100 طن من المتفجرات، الأمر الذي يؤدي إلى تدمير ما يقارب 300 وحدة سكنية يوميًا في جباليا ومدينة غزة.

وأشار إلى أن عمليات النسف تجري بوتيرة متسارعة، وغالبًا في ساعات الليل أو الفجر "بهدف إشاعة الرعب والفزع بين المدنيين"، مؤكدًا أن الاحتلال ضاعف استخدامه لهذه العربات خلال الأيام الأخيرة.

وشدد المرصد على أن تقاعس المجتمع الدولي وتواطؤه الفاضح أتاح لإسرائيل الاستمرار في هذه الجريمة الكبرى، التي تستهدف الأحياء السكنية بشكل ممنهج وتؤدي إلى تهجير واسع للسكان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تفجيرات غزة قصف غزة الاحتلال الإسرائيلي احتلال غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تم الاعتماد.. موعد إعلان تطبيق زيادات أسعار شرائح الكهرباء الجديدة - خاص
250 جنيهًا للسكني و5 أضعاف للتجاري.. بدء تطبيق زيادات الإيجار القديم
محيي الدين: أعمق أزمات اقتصاد مصر لا تزال قائمة.. وأقترح الإصلاح بعيدا عن صندوق النقد
"التعليم" تعلن موعد إتاحة الكتب الإلكترونية لطلاب الثانوية 2026
بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة