وكالات

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعّد من استخدام العربات المفخخة في عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، في أسلوب وصفه بـ"الجريمة الممنهجة لتدمير المدينة وتهجير سكانها".

وأوضح المرصد أن قوات الاحتلال تفجر يوميًا نحو 15 عربة مفخخة محملة بما يقارب 100 طن من المتفجرات، الأمر الذي يؤدي إلى تدمير ما يقارب 300 وحدة سكنية يوميًا في جباليا ومدينة غزة.

وأشار إلى أن عمليات النسف تجري بوتيرة متسارعة، وغالبًا في ساعات الليل أو الفجر "بهدف إشاعة الرعب والفزع بين المدنيين"، مؤكدًا أن الاحتلال ضاعف استخدامه لهذه العربات خلال الأيام الأخيرة.

وشدد المرصد على أن تقاعس المجتمع الدولي وتواطؤه الفاضح أتاح لإسرائيل الاستمرار في هذه الجريمة الكبرى، التي تستهدف الأحياء السكنية بشكل ممنهج وتؤدي إلى تهجير واسع للسكان.