بينهم قاضِ عربي.. من هم الحاصلين على "وسام الرئيس" في إسرائيل؟

وكالات

أعلن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، الأحد، منح "وسام الرئيس" لعدد من الشخصيات التي وصفها بأنها قدمت "إسهامات بارزة وفريدة لإسرائيل"، مشيراً إلى أن الحفل الرسمي سيقام في بيت الرئيس بعد انتهاء أعياد "تشري" اليهودية.

ووفق ما نقلته صحيفة معاريف العبرية، فإن الوسام أُطلق لأول مرة بمبادرة من الرئيس الإسرائيلي التاسع شمعون بيريز عام 2012.

ومع توليه المنصب، شكّل هرتسوج لجنة استشارية برئاسة قاضي المحكمة العليا المتقاعد يورام دانتزيغر، أوكلت إليها مهمة ترشيح الشخصيات المستحقة للتكريم.

وخلال السنوات الماضية، مُنح "وسام الرئيس" لعدد من القادة ورؤساء الدول وشخصيات عامة بارزة داخل إسرائيل وخارجها، من مجالات السياسة والمجتمع والثقافة.

قائمة المكرّمين لعام 2025 وفق صحيفة معاريف:

البروفيسور آفي أوري: من أبرز المتخصصين في طب إعادة التأهيل في إسرائيل والعالم، وكان أسيراً في حرب أكتوبر 1973.

القاضي المتقاعد جورج قرا: أحد أبرز القضاة من المجتمع العربي وهو فلسطيني إسرائيلي، شغل منصب قاضي المحكمة العليا.

غاليلا رون-فيدر عاميت: كاتبة رائدة في أدب الأطفال والشباب، تُرجمت أعمالها إلى لغات عدة وتحولت إلى إنتاجات تلفزيونية ومسرحية.

البروفيسورة دينا بورات: باحثة متخصصة في دراسات الهولوكوست، وتشغل منصب المستشارة العلمية في متحف "ياد فاشيم".

الدكتور يوسي فاردي: من رواد قطاع التكنولوجيا والهايتك في إسرائيل، ومن أوائل المشاركين في تأسيس شركة ICQ.

الشيخ موفق طريف: الزعيم الروحي للطائفة الدرزية.

موتي مالكا: مؤسس الأوركسترا الأندلسية الإسرائيلية، وفاعل رئيسي في نشر الموسيقى الأندلسية والتراث الغنائي اليهودي.

الدكتورة ميريام أديلسون: طبيبة وباحثة في مجال علاج الإدمان.

الدكتور ماتياس دوبفنر: المدير التنفيذي لمجموعة "أكسل شبرينغر" الإعلامية الألمانية.