إعلان

بن غفير يسمح لـ100 ألف إسرائيلي إضافي بالحصول على رخص سلاح

11:57 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

إيتمار بن غفير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

وافق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، على السماح لـ100 ألف إسرائيلي إضافي بالحصول على رخص سلاح.

ووفقًا لقناة "واينت" العبرية، فإن بن غفير وافق على إضافة 5 مدن وبلديات إلى قائمة البلديات المؤهلة للحصول على تراخيص الأسلحة الخاصة، وهي: كريات جات، وكريات ملاخي، وجان يافني، والمجلس الإقليمي مجيدو، وتل موند.

ويتزامن ذلك مع زيادة أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنين الإسرائيليين بحق الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية المختلفة.

ووثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) منذ بداية العام الجاري، أكثر من 1000 هجوم شنّه المستوطنين في 230 تجمعًا سكانيًا في مختلف أنحاء الضفة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة