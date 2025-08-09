ضباط إسرائيليون: الحرب عالقة وأصبحت مثل عربة تغوص في الرمل

وكالات

قالت القناة 13 العبرية، السبت، إن كبار الضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهوا انتقادات حادة للعملية العسكرية المرتقبة في غزة.

وأوضحت القناة العبرية، أن خطة توسيع العملية تتضمن استخدام نيران كثيفة وتنفيذ عمليات قضم لأحياء بمدينة غزة، مشيرة إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ستصدق غدا على تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.

بدورها، نقلت القناة 12 العبرية عن ضباط كبار بجيش الاحتلال الإسرائيلي، قولهم إن الحرب عالقة وأصبحت مثل عربة تغوص في الرمل.

وذكرت هيئة البث العبرية، أن المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت" أقر زيادة المساعدات لغزة بهدف إضفاء شرعية على توسيع العملية العسكرية في غزة وتحضير الظروف الميدانية لنقل السكان جنوبا.

وأكدت البث العبرية، أنه سيتم البدء في نقل سكان مدينة غزة البالغ عددهم نحو 800 ألف في غضون أسبوعين إلى منطقة المواصي على مدار شهر ونصف قبل انطلاق العملية الواسعة، كما سيتم تجنيد قوات احتياط جديدة في غضون شهر و6 فرق ستعمل في مدينة غزة مع بدء العملية العسكرية.

وأوضحت البث العبرية، أن تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي تشير إلى أن احتلال مدينة غزة سيستغرق 6 أشهر، مضيفة "الجيش سينتهي من تطويق مدينة غزة وإخلاء سكانها بحلول أكتوبر المقبل".