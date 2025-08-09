الجيش اللبناني: لن نسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي



بيروت- (د ب أ)

حذر الجيش اللبناني اليوم السبت، من تعريض أمن البلاد للخطر في ظل ما تشهده من تحديات، مؤكدا أنه لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي.

وقالت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، في بيان أصدرته على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه "في ظل ما يواجهه لبنان من تحديات استثنائية في المرحلة الراهنة، ولا سيما استمرار العدو الإسرائيلي في اعتداءاته وانتهاكاته للسيادة الوطنية، إلى جانب الوضع الأمني الدقيق، ظهرت دعوات من قبل أفراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بتحركات احتجاجية، ونشر مقاطع فيديو مفبركة تهدف إلى إثارة التوتر بين المواطنين".

وحذّرت قيادة الجيش "المواطنين من تعريض أمن البلاد للخطر من خلال تحركات غير محسوبة النتائج".

وأضافت "إنّ الجيش، إذ يحترم حرية التعبير السلمي عن الرأي، لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي، أو قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة".

وأكدت على ضرورة "تحلّي المواطنين وجميع الفرقاء بالمسؤولية في هذه المرحلة الصعبة، وأهمية وحدتهم وتضامنهم بهدف تجاوز الأخطار المحدقة ببلدنا".