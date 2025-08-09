أتلانتا- (أ ب)

أعلنت السلطات الأمريكية أن رجلا فتح النار خارج مقر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في مدينة أتلانتا يوم الجمعة، وترك آثار رصاص في نوافذ عبر الحرم الجامعي المترامي الأطراف وقتل شرطي قبل أن يتم العثور عليه ميتا في مبنى قريب.

وأدى الهجوم الذي وقع بالقرب من حرم جامعة إيموري المجاورة، إلى استجابة ضخمة من قوات إنفاذ القانون إلى إحدى أبرز مؤسسات الصحة العامة في البلاد، ولكن لم يتم الإبلاغ عن إصابة أي شخص آخر.

وأظهرت صور شاركها موظفون العديد من مباني مراكز السيطرة على الأمراض وقد أصيب برصاصات، مما يؤكد على مدى الضرر الذي لحق بالموقع الذي يعمل به آلاف العلماء والموظفين على أبحاث لأمراض خطيرة.

وتم العثور على المسلح في الطابق الثاني من مبنى مواجه لحرم مراكز السيطرة على الأمراض وتوفي في مكان الحادث، حسبما قال قائد شرطة أتلانتا دارين شيرباوم. وأضاف أنه "لا نعرف في الوقت الحالي ما إذا كان لقي حتفه برصاص رجال الشرطة أم نتيجة لرصاصة أطلقها على نفسه".

وكان مطلق النار مسلحا بسلاح طويل، وعثرت السلطات على 3 أسلحة نارية أخرى في مكان الحادث، وفقا لشرطي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

وقال عمدة أتلانتا أندريه ديكنز إن دافع المسلح لا يزال غير معروف في هذا الوقت المبكر من التحقيق.