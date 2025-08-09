بعد توقيع اتفاقية السلام.. أرمينيا وأذربيجان ترشّحان ترامب لجائزة نوبل

القاهرة – مصراوي

وقّعت أذربيجان وأرمينيا، يوم الجمعة، اتفاق سلام بوساطة أمريكية عقب اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعقب توقيع الاتفاقية، أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ترشيح بلاده لترامب لنيل جائزة نوبل للسلام، مشيدًا بدوره في إبرام اتفاقية السلام التاريخية مع أرمينيا، قائلاً: "ما حدث اليوم نتيجة ملموسة لقيادة الرئيس ترامب، ولم يكن أحد غيره ليتمكن من تحقيق ذلك".

من جانبه، وصف رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اتفاق السلام مع أذربيجان بأنه "رائع جدًا"، مضيفًا أنه "سيوفر لنا الكثير من الفرص ويعزز الترابط الإقليمي ودور واشنطن في قيادة جهود حل النزاعات".

وأيّد كل من علييف وباشينيان منح ترامب جائزة نوبل للسلام.