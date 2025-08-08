إعلان

أوكرانيا: إسقاط 82 مُسيّرة روسية من أصل 108 أثناء الليل

10:57 ص الجمعة 08 أغسطس 2025

إسقاط 82 مُسيّرة روسية

كييف- (د ب أ)

دمّرت قوات الدفاع الجوي 82 مُسيّرة من أصل 108 مُسيّرات روسية، وفقا لما أعلنه سلاح الجو الأوكراني عبر تطبيق تليجرام.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم )عن سلاح الجو القول: "صدت الهجوم الجوي قوات الدفاع الجوي، وقوات الصواريخ المضادة للطائرات، ووحدات الحرب الإلكترونية، والأنظمة المُسيّرة، بالإضافة إلى مجموعات نيران متحركة تابعة لقوات الدفاع الأوكرانية."

ووفقا للبيانات الأولية" حتى الساعة 8:00 صباحا اليوم الجمعة 8 أغسطس، أسقطت قوات الدفاع الجوي، أو حيدت 82 هدفا جويا ، ثلاث طائرات مُسيّرة و 79 طائرة مسيرة نوع شاهد وأنواعا مختلفة من أجهزة محاكاة الطائرات المُسيّرة في شمال وجنوب وشرق ووسط أوكرانيا".

وتم تسجيل إصابة 26 مُسيِّرة لعشرة مواقع، وسقوط حطام في ثمانية أماكن.

وفقًا لـوكالة يوكرينفورم، هاجمت القوات الروسية المستوطنات في منطقة كييف بطائرات مسيرة ليلة 8 أغسطس، مما تسبب في حرائق وإصابة فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا وامرأتين تبلغان من العمر 56 و80 عامًا.

