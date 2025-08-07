إعلان

غارتان إسرائيليتان تستهدفان بلدة كفردان وطريق المصنع شرقي لبنان

08:11 م الخميس 07 أغسطس 2025

غارة إسرائيلية

(د ب أ)

استهدفت غارة إسرائيلية مواطناً في بلدة كفردان غرب بعلبك شرقي لبنان، ما أدى إلى مقتله، كما استهدفت غارة إسرائيلية أخرى سيارةً على طريق المصنع في البقاع شرقي لبنان، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كفردان - قضاء بعلبك، أدت إلى سقوط شهيد".

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

غارة إسرائيلية بلدة كفردان لبنان إسرائيل جنوب لبنان
