يائير جولان عن اجتماع حكومة إسرائيل للتصويت على احتلال غزة: عرض سياسي

04:18 م الخميس 07 أغسطس 2025

يائير جولان

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن يائير جولان زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل، الخميس، إن الحكومة تتخلى عن الأسرى لاعتبارات سياسية.

وأشار جولان، إلى أن اتخاذ قرار باحتلال غزة يعني التخلي عن إمكانية إعادة الأسرى، مؤكدا ان حركة حماس لم تعد تشكل تهديدا على إسرائيل ولا مبرر لاحتلال غزة.

وأوضح جولان، أن احتلال غزة دون وجود بديل لحماس يعني أن إدارة القطاع ستناط بجنود الاحتلال الإسرائيلي وسيقتل مئات منهم، مشددا على أن رئيس الأركان إيال زامير يقف بقوة أمام حكومة فاسدة لكن أياديه مكبلة.

وأكد جولان، أن وزراء المجلس المصغر سيجتمعون كي يوقعوا فقط وما سيجري هو عرض سياسي وليس اجتماعا أمنيا.

يائير جولان اجتماع حكومة إسرائيل احتلال غزة
