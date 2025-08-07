إعلان

شركة يونايتد إيرلاينز توقف رحلاتها في عدة مطارات بالولايات المتحدة

07:47 ص الخميس 07 أغسطس 2025

مطار بالولايات المتحدة

وكالات

أوقفت شركة يونايتد إيرلاينز رحلاتها الرئيسية في عدة مطارات رئيسية بالولايات المتحدة — بما في ذلك مطار نيوآرك المعروف بكثرة مشاكله — لعدة ساعات يوم الأربعاء، بسبب عطل تقني مؤقت، وحذّرت من تأخيرات مستمرة حتى بعد رفع الحظر الأرضي.

وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية "FAA"، الخميس، أمرًا بوقف العديد من رحلات "يونايتد إيرلاينز" عبر الولايات المتحدة لدواع تقنية.

وبعد ساعات مع قرار التوقف، قالت يونايتد إيرلاينز في بيان: "بسبب مشكلة تقنية، نحن أوقفنا رحلات يونايتد الرئيسية في مطارات المغادرة الخاصة بها".

جاء في البيان: "نتوقع تأخيرات إضافية في الرحلات هذا المساء بينما نعمل على حل هذه المشكلة السلامة هي أولويتنا القصوى، وسنعمل مع عملائنا لإيصالهم إلى وجهاتهم".

شمل القرار عدة مطارات رئيسية منها مطار نيوآرك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي وسان فرانسيسكو ومطار أوهير الدولي في شيكاغو دنفر وهيوستن.

مطارات بالولايات المتحدة شركة يونايتد إيرلاينز الولايات المتحدة أمريكا ترامب
