إعلان

بعد الهند.. ترامب يحذر الصين من عقوبات جديدة بسبب الطاقة الروسية

07:26 ص الخميس 07 أغسطس 2025

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

حذر الرئيس الأمريكي من فرض المزيد من العقوبات الثانوية على الدول التي تستورد منتجات الطاقة الروسية، بعدما فرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الهند بسبب استمرارها في شراء النفط الروسي.

وقال دونالد ترامب: "ستشهدون المزيد. هذه مجرد لمحة، ستشهدون المزيد، سترون الكثير من العقوبات الثانوية".

كما ألمح إلى أن هذه الرسوم قد تفرض على دول أخرى مثل الصين بناء على التطورات القادمة.

وفي حين أعرب ترامب عن تفاؤله بشأن التقدم المحرز خلال اجتماع يوم الأربعاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومبعوثه الأمريكي ستيف ويتكوف، إلا أنه أشار إلى أنه ليس كافيا لتفادي العقوبات الجديدة.

وتحدث مسؤولون أمريكيون عن تقدم ملحوظ في تلك المفاوضات، لكن ترامب لم يستبعد فرض عقوبات ثانوية جديدة على بكين، رغم احتمال إفشال المفاوضات التجارية، وقال: "قد تكون الصين إحدى هذه الدول"، وأضاف: "قد يحدث ذلك، لا أعلم، لا أستطيع الجزم بذلك بعد"، وفقا لروسيا اليوم.

وقال ترامب إنه سينتظر نتائج المحادثات في موسكو قبل اتخاذ المزيد من الخطوات، لكنه أكد أن العقوبات ستتوسع إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وكان الرئيس الأمريكي قد ادعى يوم الجمعة الماضي أن الهند ستتوقف عن شراء النفط من روسيا من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الامريكي ترامب الصين الهند الرسوم الجمركيية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية: مصر مستقرة.. والإصلاح الاقتصادي مستمر
بعد موافقة الرئيس.. الحكومة تعلن الموعد الجديد لافتتاح المتحف المصري الكبير
ارتفاع الرطوبة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل