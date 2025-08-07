بعد الهند.. ترامب يحذر الصين من عقوبات جديدة بسبب الطاقة الروسية



وكالات

حذر الرئيس الأمريكي من فرض المزيد من العقوبات الثانوية على الدول التي تستورد منتجات الطاقة الروسية، بعدما فرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الهند بسبب استمرارها في شراء النفط الروسي.

وقال دونالد ترامب: "ستشهدون المزيد. هذه مجرد لمحة، ستشهدون المزيد، سترون الكثير من العقوبات الثانوية".

كما ألمح إلى أن هذه الرسوم قد تفرض على دول أخرى مثل الصين بناء على التطورات القادمة.

وفي حين أعرب ترامب عن تفاؤله بشأن التقدم المحرز خلال اجتماع يوم الأربعاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومبعوثه الأمريكي ستيف ويتكوف، إلا أنه أشار إلى أنه ليس كافيا لتفادي العقوبات الجديدة.

وتحدث مسؤولون أمريكيون عن تقدم ملحوظ في تلك المفاوضات، لكن ترامب لم يستبعد فرض عقوبات ثانوية جديدة على بكين، رغم احتمال إفشال المفاوضات التجارية، وقال: "قد تكون الصين إحدى هذه الدول"، وأضاف: "قد يحدث ذلك، لا أعلم، لا أستطيع الجزم بذلك بعد"، وفقا لروسيا اليوم.

وقال ترامب إنه سينتظر نتائج المحادثات في موسكو قبل اتخاذ المزيد من الخطوات، لكنه أكد أن العقوبات ستتوسع إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وكان الرئيس الأمريكي قد ادعى يوم الجمعة الماضي أن الهند ستتوقف عن شراء النفط من روسيا من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.