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"نشعر بالاشمئزاز".. ستارمر يدافع عن خطته للاعتراف بفلسطين ويهاجم حماس

10:57 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا

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لندن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن هناك "شعورا بالاشمئزاز" إزاء المعاناة في غزة، وذلك لدى دفاعه عن خطته للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال ستارمر إن المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر المقبل ما لم توافق إسرائيل على تلبية شروط معينة، من بينها علاج الأزمة الإنسانية وتنفيذ وقف لإطلاق النار وإحياء آفاق حل الدولتين للصراع.

لكنه أصر على أن هذه الخطوة لم تكن دفعة دعاية لحركة حماس، قائلا إن "المنظمة الإرهابية" لا يمكن أن تلعب "أي دور في أي حكومة مستقبلية"، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وردا على سؤال عما إذا كان قد أعطى حماس دفعة علاقات عامة من خلال الحديث عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قال ستارمر للقناة الخامسة "يجب عليهم إطلاق سراح الأسرى على الفور ولن يكون لهم أي دور على الإطلاق في حكم فلسطين في أي وقت".

وقال إن الأسرى الذين تم اقتيادهم إلى غزة خلال الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر 2023 يتم احتجازهم منذ فترة طويلة للغاية في ظروف مروعة، ظروف لا يمكن تصورها، وحماس منظمة إرهابية، ولهذا السبب أنا واضح تماما بشأن حماس".

وتابع ستارمر: "وبجانب هذا، علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتخفيف الوضع الفظيع على الأرض في غزة. نحن بحاجة إلى مساعدات بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع".

وقال إن الناس شاهدوا "صور التجويع" في غزة، مضيفا أن "الشعب البريطاني يمكنه رؤيته وهناك شعور بالاشمئزاز مما يرونه".

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