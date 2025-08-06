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حريق ضخم يلتهم آلاف الأراضي والمزروعات جنوب فرنسا

04:18 ص الأربعاء 06 أغسطس 2025

حرائق غابات فرنسا

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام محلية فرنسية، نقلا عن مصادر بالإدارة المحلية بجنوبى فرنسا، أن حريقا كبيرا يستعر بإحدى المناطق.

وأفادت التقارير، أن ما يربو على 2400 هكتار من الأرض والمزروعات احترقت جراء الحريق الذي نشب في ريباوت، وفقا لسكاي نيوز.

ونقلت قناة "بي إف إم تي في" عن الكولونيل ألكسندر جوسار الذي يشغل منصبا في هيئة الدفاع المدني قوله: إن 4500 هكتار تضرر جراء الحريق الذي نشب في ريباوت.

ووفقا لجوسار، انتشرت ألسنة اللهب بسرعة غير معتادة، ومن غير المحتمل أن يتم إخماد الحريق بحلول المساء، إذ كافح أكثر من 1000 رجل إطفاء الحريق، الذي أججته الرياح القوية.

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