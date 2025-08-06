ترامب: سنقرر لاحقًا ما إذا كانا سنفرض رسومًا جمركية على روسيا وشركائها



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستقرر لاحقا ما إذا كانت ستفرض رسوما جمركية على روسيا وشركائها التجاريين.

وأضاف ترامب خلال حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض: "لم نحدد حجم الرسوم الجمركية المحتملة على روسيا وشركائها".

وتابع: "لكننا سنفعل ذلك، سنرى ما سيحدث على المدى القريب"، قائلا: "لدينا اجتماع مع روسيا، سنرى ما سيحدث، ثم سنتخذ قرارا"، وفقا لروسيا اليوم.