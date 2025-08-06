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ترامب: سنقرر لاحقًا ما إذا كانا سنفرض رسومًا جمركية على روسيا وشركائها

03:29 ص الأربعاء 06 أغسطس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستقرر لاحقا ما إذا كانت ستفرض رسوما جمركية على روسيا وشركائها التجاريين.

وأضاف ترامب خلال حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض: "لم نحدد حجم الرسوم الجمركية المحتملة على روسيا وشركائها".

وتابع: "لكننا سنفعل ذلك، سنرى ما سيحدث على المدى القريب"، قائلا: "لدينا اجتماع مع روسيا، سنرى ما سيحدث، ثم سنتخذ قرارا"، وفقا لروسيا اليوم.

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الرئيس الأمريكي ترامب فرض رسوم جمركية على روسيا روسيا الحرب الروسية الأوكرانية
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