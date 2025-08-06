

وكالات

وصفت الأمم المتحدة، التقارير التي تشير إلى احتمال توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها "مقلقة للغاية" في حال صحتها.

قال ميروسلاف جينكا، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة: "التقارير المتعلقة بقرار محتمل لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في أنحاء قطاع غزة بأنها مقلقة للغاية إذا صحت".

وأكد أن خطوة كهذه "ستنذر بعواقب كارثية، وقد تعرض حياة الرهائن المتبقين في غزة لمخاطر أكبر"، وفقا لروسيا اليوم.

أضاف: "القانون الدولي واضح في هذا الصدد، غزة تُعد جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية ويجب أن تظل كذلك".

ونقلت القناة "12" العبرية عن مسؤولين بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم تسمهم، أن الأخير اتخذ قرارا بالاحتلال الكامل لقطاع غزة، وتوسيع العمل العسكري بضوء أخضر أمريكي ضد حركة "حماس"، لمناطق يُعتقد أن الأسرى الإسرائيليين فيها، وفقا لروسيا اليوم.