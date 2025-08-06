

وكالات

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس، إن الرئيس دونالد ترامب ليس راضيا عن سياسة روسيا فيما يخص الملف الأوكراني، لكنه لا يزال يؤمن بإمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع.

أضافت بروس: "من الواضح أن الرئيس ترامب غير راضٍ عن السيد بوتين وروسيا. ومع ذلك، فهو لا يزال ملتزما بالحلول الدبلوماسية".

أكدت بروس أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، سيزور روسيا هذا الأسبوع، لكنها امتنعت عن الإدلاء بأي تفاصيل تتعلق بالزيارة.

كان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي تقليص المهلة التي حددها لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا من 50 يوما إلى 10 أيام فقط، لأنه "لا يرى أي تقدم في حل النزاع الأوكراني" و"لا جدوى من الانتظار" على حد تعبيره، وفقا لروسيا اليوم.