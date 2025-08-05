ديوان نتنياهو: الجيش مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه المجلس الوزاري

وكالات

قال ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية.

وأضاف الديوان، أن رئيس الوزراء عقد مناقشة أمنية لـ 3 ساعات عرض خلالها رئيس الأركان الخيارات لمواصلة الحملة في غزة.

كانت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن التكاليف المالية للسيطرة على قطاع غزة قيد المناقشة حاليا في مجلس الوزراء.

وبحسب الصحيفة فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن سيطرة الجيش على قطاع غزة ستكلف ما بين 2.9 و5.8 مليارات دولار.

وكشفت عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يوجه دعوة لبن غفير وسموتريتش للاجتماع الذي سيبحث الخطوات المقبلة في غزة.